La politica italiana

Prima le buone notizie, per l'Istat l'Italia è fuori dalla recessione tecnica, nel primo trimestre del 2019 il Pil è cresciuto dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. Secondo l'Istat, l'economia italiana ha dunque registrato “un moderato recupero”. La crescita acquisita per il 2019 è così dello 0,1%. Sale però l'inflazione, ad aprile +0,2% mensile e 1,1% annuo. Sempre l'Istat, ma a marzo, calcola un calo dell'indice di disoccupazione, al 10,2%, il dato più basso da agosto 2018.

L'Italia resta comunque terzultima in Europa, davanti solo a Grecia e Spagna. “Andiamo avanti come un treno verso il cambiamento”, è stato il commento a caldo di Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo Economico, che si trova a Tunisi insieme al presidente del Consiglio Conte e al ministro dell'Interno Salvini per il primo vertice inter-governativo tra Italia e Tunisia. Immigrazione in primo piano, ma anche il dossier libico, per il quale i protagonisti politici sperano in una soluzione politica. C'è anche un altro caso a tenere banco, quello del sottosegretario Siri, indagato per corruzione, e che gli esponenti del M5S vorrebbero si dimettesse. Un primo incontro col presidente Conte c'è stato, rivelano fonti di maggioranza, forse per convincerlo a farsi da parte in attesa che la situazione si chiarisca. Idee da chiarire, in maggioranza, anche sulle nomine di Bankitalia, i vertici scadono a maggio. In ultimo, complici i giorni di festa, ecco come appariva lunedì l'aula di Montecitorio, immortalata da un deputato Pd, mentre si discuteva l'opportunità di istituire una commissione d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni: desolatamente vuota.