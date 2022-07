Pesaro: arrestati due ragazzi per spaccio di cocaina

La Polizia di Pesaro, nel pomeriggio di giovedì 7 luglio, ha arrestato due cittadini albanesi per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I giovani, poco più che ventenni, sono stati sorpresi a Pesaro con della cocaina pronta per essere smerciata ai clienti. Gli investigatori stavano già da alcuni giorni monitorando una Fiat Panda, poi risultata essere stata noleggiata a Rimini, con la quale i due erano soliti raggiungere questo centro, fermandosi solo per poche decine di minuti, per poi fare rientro nella vicina provincia romagnola. I sospetti sono aumentati dagli strani movimenti dell'auto in aggiunta al fatto che una persona che i due incontravano era nota agli agenti per essere un assuntore di stupefacenti.

All’interno del veicolo, custodito dentro un barattolo, è stato trovato un involucro contenente cocaina per circa 30 grammi, ricoperto con uno strato di riso per assorbirne l’umidità e mantenerne la qualità del “prodotto”. Un'ulteriore dose è stata rinvenuta in una scarpa di uno dei due. È stato sequestrato il materiale per il confezionamento delle dosi e la somma contante di euro 120, ritenuta provento dello spaccio. In seguito è scattato l'arresto. Uno dei due risultava già arrestato in altre tre precedenti circostanze, per i medesimi reati, tutti compiuti nella provincia di Rimini. Venerdì 8 luglio al Tribunale di Pesaro sono stati condannati col rito del patteggiamento a un anno e 4 mesi di reclusione e ad euro 2.000 di multa, col beneficio della sospensione della pena detentiva.