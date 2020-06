Piano Colao: rinvio delle tasse, rinnovo contratti a termine, più 5G

Imprese e lavoro come "motore dell'economia". Infrastrutture e ambiente come "volano del rilancio". Turismo arte e cultura come "brand del Paese". Una Pubblica amministrazione "alleata dei cittadini e imprese". Istruzione, ricerca e competenze "fattori chiave per lo sviluppo". Individui e famiglie "in una società più inclusiva e equa". Sono i 6 macro-settori e i 6 obiettivi del piano per la fase 3 che la task force di Vittorio Colao ha consegnato al premier Conte. "Un'Italia più forte, resiliente ed equa", è l'obiettivo centrale del rapporto. Tra le misure, il rinvio del saldo delle imposte 2019 e dell'accordo 2020, escludere il Covid dalla responsabilità penale delle imprese, accelerare sul 5G e banda larga per i meno abbienti, rinnovo dei contratti a termine, sanatorie su lavoro nero e contante.