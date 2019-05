Pizzarotti, ex M5S: "Il Movimento oggi è totalmente diverso, è solo il partito di Di Maio"

E' sindaco di Parma da 7 anni, il primo mai eletto dal M5S, col quale però è entrato quasi subito in rotta di collisione, fino alla rottura, ma si è ripresentato nella città forte solo del lavoro svolto, e i cittadini lo hanno premiato, cosa peraltro che non accade ai sindaci grillini in scadenza. Ora è capolista nella circoscrizione nord est di Italia in Comune Più Europa alle europee, la definisce una “candidatura di servizio”, perché pensa che queste siano le elezioni più importanti degli ultimi 40 anni, vista la minaccia sovranista e populista. Non ritiene di aver cambiato idee politiche in questi anni. Federico Pizzarotti – Italia in Comune Più Europa Ad essere cambiato, dice invece, è proprio quel M5S oggi diametralmente opposto a quello che era.