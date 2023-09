Pnrr, via libera alla terza rata da 18 miliardi e mezzo

Buone notizie sul Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, il comitato economico finanziario dell'Unione Europea da' il via libera al pagamento della terza rata, che vale 18 miliardi e mezzo di euro, rinegoziata dall'Italia con la richiesta di trasferire alcuni obiettivi nella quarta rata: l'Unione fa comunque sapere di attendere la ratifica del Mes, Meccanismo europeo di stabilità, da parte dell'Italia quanto prima. Dopo aver tagliato le stime sulla crescita del Pil, con l'Italia che aumenterà dello 0,9% e non più dell'1,2% come previsto precedentemente, il commissario europeo Paolo Gentiloni parla del dossier Ita-Lufthansa, tirato in ballo dalla presidente Meloni che riteneva fosse “curioso che la Commissione blocchi la soluzione”, aveva detto. Non è materia di mia competenza, puntualizza Gentiloni.

Giunta in Qatar, Meloni fa il punto su energia e migranti insieme all'Emiro Al Thani: sul partenariato energetico, in particolare, si parla di opportunità di collaborazione per le imprese italiane come Eni, che ha costituito una Joint Venture con l'omologa Qatar Energy. Infine l'Associazione bancaria italiana invita le banche a dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui per le zone in cui è stata dichiarata l'emergenza, tra cui Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena a causa degli eccezionali eventi metereologici.

Nel video l'intervento di Paolo Gentiloni, commissario europeo per la fiscalità