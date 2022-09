Polizia Locale: 9800 passaggi col rosso da inizio anno, più di 40 al giorno

Le infrazioni immortalate nei primi otto mesi dell’anno, dai tredici impianti di rilevamento - posizionati su sette incroci semaforici del territorio riminese - sono state in totale 9814, in aumento rispetto le 9526 rilevate nello stesso periodo del 2021. Praticamente 40 al giorno. Sono sette in tutto gli impianti semaforici che fotografano il passaggio con il rosso, in particolare si tratta degli incroci stradali: Amedeo/Perseo; Beltramini/Morri; di Mezzo/Marzabotto; Rosmini/Tommaseo; SS72/Gazzella; R.Margherita/Catania; Chiabrera/Giangi.

Il report fornito dalla Polizia Locale conferma che il maggior numero di comportamenti scorretti avviene agli incroci di Via Regina Margherita e Via Catania. Ma sono tanti gli automobilisti indisciplinati anche tra viale Principe Amedeo e via Perseo. Anche la Consolare fa la sua parte. L'incrocio della Statale 72 con Via Gazzella e quello di Via Rosmini/Tommaso, hanno riportato valori sopra le 1000 sanzioni ciascuno (1029 il primo e 1116 il secondo).

Vale la pena ricordare come il passaggio con semaforo rosso preveda una sanzione di 167 euro e la decurtazione di 6 punti sulla patente. Importo che sale del 30% se la violazione è commessa in orario notturno (dalle 22 alle 6 del mattino) e la sospensione della patente, nel caso di recidiva entro i 2 anni successivi.