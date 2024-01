Polizia Locale: dal report 2023 sempre più conducenti positivi all'alcotest

L'alcol al volante sembra essere l'emergenza stando ai numeri forniti dalla Polizia Locale di Rimini relativi al 2023, da cui emerge un aumento dei controlli alcoolimetrici su strada con relativo aumento di sanzioni penali, amministrative e patenti ritirate. Oltre 103 mila veicoli sottoposti a controllo: quasi raddoppiati i controlli con etilometro, in tutto 3.991 con 354 sanzioni penali (+202), 361 sanzioni amministrative (+237) e complessivamente 636 patenti ritirate (+398). Ventuno gli automobilisti trovati alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Di positivo c'è che calano gli incidenti stradali: 1301 contro 1.360. Tre i sinistri mortali (uno in meno dello scorso anno), 685 i sinistri con feriti mentre sono 613 gli incidenti senza feriti. Anche qui spiccano i venticinque incidenti che hanno coinvolto soggetti trovati alla guida con tasso alcolico superiore al consentito o dopo aver assunto droghe.

Calano anche le violazioni al codice della strada rispetto al 2022. La maggioranza delle rilevazioni (59.286) è stata accertata grazie ad autovelox in sede fissa, vista red semaforici, speed scout. Violazioni in diminuzione, ma c'è da dire che da metà anno è chiusa via Euterpe per i lavori di realizzazione del sottopasso sulla Statale. In diminuzione anche le infrazioni rilevate agli incroci semaforici dalle telecamere. L’incrocio più violato è quello tra viale Principe Amedeo e via Perseo, seguito da quello tra via Regina Margherita e via Catania, praticamente 10 sanzioni al giorno.

Tra gli accertamenti effettuati su strada la crescita maggiore riguarda le sanzioni per mancata copertura assicurativa, seguita dalla mancanza di revisione del veicolo e dall'uso del telefonino alla guida.

Sul fronte videosorveglianza, potenziato il controllo con ben 309 telecamere, distribuite tra mare, centro storico, quartieri sopra la Statale 16. E nel 2024 ne arriveranno altre 113.

Capitolo sicurezza. La polizia locale riminese ha eseguito 87 sanzioni relative al contrasto dello sfruttamento della prostituzione. Nel corso dello scorso anno sono raddoppiati i sequestri di sostanze stupefacenti, per oltre 4 kg di droga sequestrata e 27mila euro sequestrati con 56 persone tratte in arresto, 213 denunciate.

Non mancano, nel report, i cosiddetti “pallinari”. 175 (+10) i verbali notificati ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di Polizia Urbana. Polizia Amministrativa impegnata su molteplici fronti, tra cui la vendita degli alcolici che ha visto quasi raddoppiare i servizi con 625 controlli effettuati contro i 385 del 2022 e che hanno portato a 43 sanzioni, ventinove in meno dello scorso anno. Sono stati invece 189 (+55) i controlli alle strutture ricettive, con 109 (+30) sanzioni, mentre 189 (+37) quelle elevate per inquinamento acustico.

Sempre più contenuto il fenomeno dell’abusivismo commerciale: 150 i rinvenimenti di merce (nel 2019 furono 973, nel 2022 167), 34 i verbali amministrativi (nel 2022 sono stati 57) e tre notizie di reato per merce contraffatta.