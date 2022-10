Polizia Locale: scoperti quasi 5 kg di stupefacenti, arrestato 25enne

Importante operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dalla squadra Giudiziaria della Polizia Locale di Rimini. Si è conclusa martedì pomeriggio e ha portato all’arresto di un cittadino italiano e al sequestro di 4946 grammi di sostanze stupefacenti. L’operazione ha consentito di individuare un rifornitore di sostanze stupefacenti che operava tra Rimini, Santa Giustina e Santarcangelo. Individuata l'abitazione del sospettato nel territorio provinciale, gli agenti - insieme all’unità cinofila e con la collaborazione della Polizia Locale dell’Unione di Comuni Valmarecchia - lo hanno aspettato vicino alla sua casa di rientro dal lavoro.

Dalle ricerche avvenute nell’abitazione dove il 25 enne vive da solo, sono emersi diversi quantitativi di sostanze stupefacenti che hanno confermato tutti i sospetti degli agenti. Nascosti in diversi posti della tavernetta - fiutati da ‘Jago’ - infatti sono stati trovati e posti sotto sequestro un totale di 4946 grammi, di cui 1986 di hashish, divisa in panetti e 2960 di marijuana, suddivisa in 13 involucri differenti nascosti sotto il letto. Oltre alla droga sono stati rinvenuti anche 2 bilancini di precisione, tutto il necessario per il confezionamento delle dosi e 560 euro, ritenuti proventi dello spaccio. Il giovane italiano è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, ora si trova in attesa di comparire davanti al Giudice per le indagini preliminari per l’udienza di convalida. “

"Si tratta di un’altra dimostrazione di quanto la Polizia Locale, anche in collaborazione con gli altri settori del corpo e con altre forze dell’ordine, come in questo caso la Polizia Locale dell’Unione di Comuni Valmarecchia, siano in grado di raggiungere risultati davvero importanti - hanno commentato il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore alla sicurezza Juri Magrini - anche facendo rete con tutte le forze dell'ordine del territorio provinciale. Quest'operazione, che arriva dopo tanti altri interventi simili che hanno portato all’interruzione di numerose attività di spaccio sul nostro territorio, conferma ancora una volta la scelta di dotare il corpo dei vigili con il nucleo cinofilo che oltre ai risultati importanti di questi anni, consente una sicurezza operativa agli uomini e alle donne del corpo".