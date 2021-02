Polizia Locale scopre bici e accessori rubati in una abitazione di Rimini

Dopo gli arresti eseguiti per la sventata rapina dello scorso 29 gennaio - in via Flamina nelle adiacenze del Bar Rimini - ieri pomeriggio, in seguito ad ulteriori indagini eseguite dalla Squadra Giudiziaria della Polizia Locale di Rimini, il Pm Paolo Gengarelli ha disposto una perquisizione nella casa di uno dei tre rapinatori che il giorno della rapina era stato arrestato in flagranza di reato.

E' emerso che il 30 enne aveva un piccolo magazzino di biciclette rubate. Sono stati 4 infatti i mezzi ritrovati, insieme a 4 seggiolini per bici e alcuni accessori di biciclette, materiale che risulta oggetto di furto e che adesso è sottoposto al vincolo del sequestro in attesa della restituzione ai legittimi proprietari.

Il giovane arrestato e denunciato per rapina, aggressione aggravata, furto aggravato e detenzione di oggetti atti ad offendere, adesso è nuovamente indagato per il reato di ricettazione.











Chi dovesse riconoscere nella foto le proprie bici, potranno contattare l’Ispettore Capo Reale Vincenzo della Polizia Giudiziaria, per fissare un appuntamento, chiamando il numero 0541-763482, oppure la Centrale Operativa al numero 0541-22666.