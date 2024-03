Poliziotto su Fb, "Questi politici non hanno mai lavorato": sanzionato

Nel pieno della campagna elettorale per le ultime Regionali in Emilia-Romagna, il 27 novembre 2019 un poliziotto scrisse su Facebook frasi come "Basta con questi politici nemmeno laureati che non hanno mai lavorato in vita loro", accompagnata dal curriculum vitae del presidente Stefano Bonaccini, all'epoca candidato per il bis col centrosinistra.

Per quell'espressione il Questore di Rimini, territorio in cui prestava servizio, inflisse all'assistente capo coordinatore una sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 5/30 dello stipendio "per aver espresso opinioni ritenute lesive del decoro delle funzioni esercitate".

Il post venne pubblicato su un gruppo Facebook dei cittadini di Santarcangelo di Romagna. Il poliziotto ha fatto ricorso al Tar, ma i giudici amministrativi lo hanno respinto, confermando la sanzione e sostenendo che l'autore delle frasi sui social era ben noto nella comunità locale quale appartenente alle forze di polizia, "sì che il comportamento serbato appare non illogicamente ritenuto dall'Amministrazione lesivo dell'immagine e della imparzialità della Polizia di Stato".

Appare pertanto non credibile, sempre per il Tar, quanto sostenuto nel ricorso secondo cui le affermazioni sarebbero state "semplicemente la voce di un cittadino in merito ai temi della vita politica", dovendo ogni dipendente pubblico e in particolare "ogni appartenente delle Forze dell'Ordine esimersi dall'esprimere opinioni personali inappropriate ove riferibili alla Polizia di Stato poiché lesive dell'imparzialità di tale Corpo e del clima di fiducia che deve accompagnare l'operato della Polizia".