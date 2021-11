Ponte di Verucchio: entro Natale la riapertura in entrambi i sensi

“Prima del prossimo Natale 2021 – annuncia il presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi - sul Ponte di Verucchio sarà tolto il semaforo che regola il senso unico alternato e sarà riaperto il traffico nel doppio senso di marcia". Negli ultimi giorni nell'area è stata intensificata l'attività di cantiere, che ha permesso di terminare l’intervento di taglio dei giunti e di sollevare e riposizionare di tutte le travi del ponte, che erano pressate dalla forza impressa dall’avvicinamento delle due spalle del versante Verucchio e del versante Poggio Torriana. Nei prossimi giorni si procederà al rafforzamento dei pulvini e successivamente alla riasfaltatura e posizionamento dei nuovi giunti, lavori che consentiranno al ponte di riaprire nel doppio senso di circolazione entro dicembre, meteo permettendo.









In fase di esame anche un secondo progetto dall'importo di un milione di euro che permetterà di rafforzare le pile, innalzare il parapetto pedonale e installare nuovi guardrail. Questi lavori di rafforzamento inizieranno a primavera, ma resterà garantito il doppio senso di marcia. L'investimento complessivo per i lavori è stato di 4.020.000 euro, di cui: 473.000 euro per i lavori in emergenza, 1.253.000 euro per lo stralcio che si concluderà entro Natale prossimo, 1.294.000 euro per lo stralcio riguardante pile e parapetti che si concluderà entro marzo e 1.000.000 di euro per il miglioramento sismico entro il 2022.