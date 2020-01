Ponte Verucchio chiuso, gli autobus scolastici partiranno almeno mezzora prima

Si continua a lavorare sul Ponte Verucchio con monitoraggi e sondaggi per impostare interventi strutturali. Da metà della prossima settimana si potrebbero avere dati certi e quindi previsioni sulle tempistiche. Nell'assemblea di giovedì sera il Presidente della Provincia Riziero Santi ha ripercorso le varie tappe dell'ultimo mese: prima la decisione di un senso unico alternato, poi quella – data il 20 dicembre – di chiudere totalmente al traffico il ponte sul Marecchia. Un incontro dai toni “positivi e civili”, ha riferito lo stesso Santi, anche se non sono mancate polemiche e attacchi.

Fra le problematiche urgenti, quella del trasporto degli studenti che dovranno alzarsi almeno 35 minuti prima. I più colpiti sono i ragazzi di Poggio Torriana che frequentano le medie a Verucchio. Con il ponte chiuso, l'autobus sarà costretto a passare da Santarcagelo per raggiungere la scuola. Disagio del tutto simile per chi deve raggiungere l'istituto superiore Tonino Guerra di Novafeltria.

“Per i ragazzi diretti a Novafeltria – spiega al Resto del Carlino il vice sindaco di Poggio Torriana, Franco Antonini – ci sarà un bus dedicato per raggiungere Santarcangelo. È stato stimato necessario, sulla base delle prove in strada, un anticipo di 35 minuti. Ma le simulazioni sono state fatte in questi giorni in cui il traffico è minore, essendo le scuole e molte aziende chiuse. E non dovesse bastare, saremo costretti ad anticipare ancora”.