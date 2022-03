Ponte Verucchio: da giovedì riapre al traffico

“Giovedì 3 marzo riapre senza limitazioni per il traffico – annuncia il presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi - il ponte sul Marecchia lungo la SP 14. Dopo l’intervento di sistemazione dei giunti da parte dei tecnici della Provincia, così come preannunciato, i gestori dei sottoservizi di gas e fibra hanno provveduto a riposizionare le condotte nei cavidotti presenti lateralmente alla strada. Questo intervento dovrebbe concludersi domani sera, dopodiché giovedì si provvederà alla riapertura completa del ponte, senza più nessuna limitazione. Il prossimo passo, previsto per giugno, sarà l’intervento sulle pile, sui parapetti e sui guard rail.”