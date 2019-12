Ponte Verucchio, Provincia: “Lunedì al via indagini per i primi lavori”

La decisione arriva dal tavolo tecnico, riunito in Provincia in maniera permanente ed è il presidente Riziero Santi a renderla nota. Assegnato l'incarico per avviare le indagini geognostiche propedeutiche agli interventi di ripristino del ponte. Indagini che partiranno già lunedì; la ditta incaricata valuterà il primo intervento urgente di taglio del giunto - lato Verucchio - ritenuto necessario per togliere pressione e riaprire il ponte. Da questa valutazione, spiega ancora il Presidente Santi, deriverà la precisazione rispetto ai tempi e ai costi già nella giornata di martedì 7. I lavori procederanno senza soluzione di continuità, fino alla risoluzione dell’emergenza, ma richiederanno il mantenimento della interdizione del transito, anche pedonale, sacrificio richiesto per velocizzare l'intervento.