Porsche con targa straniera falsa: confiscata da Polizia Locale, 'Fenomeno in crescita'

La Polizia locale di Riccione, sabato scorso alle 23.30, ha fermato in pieno centro un Suv Porsche Macan con targa tedesca, durante una attività di controllo. L'auto era condotta da una cittadina russa 52 enne, residente in Italia. Gli agenti, dalle verifiche, hanno scoperto che la targa era falsa, anche se di buona fattura. La potente auto è stata confiscata ed entrerà a far parte del demanio in quanto non regolarmente immatricolato. La conducente è stata denunciata in stato di libertà per uso di atto falso.

Un fenomeno, quello delle targhe false, sul quale la polizia locale sta prestando particolare attenzione: nell’ultimo mese è già il terzo veicolo scoperto. Fenomeno che consente, di evitare il pagamento della polizza assicurativa ed eventuali sanzioni amministrative. Inoltre impedire l’identificazione del veicolo in caso di reati con lo stesso.

"Si tratta sempre di veicoli di grossa cilindrata", spiega il Comando di Polizia di Riccione, Misano Adriatico e Coriano.