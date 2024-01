Post-alluvione, Meloni e Von der Leyen a Forlì: "L'Europa stanzia 1,2 miliardi per prevenzione e ricostruzione"

La presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen si dice toccata dal suo ritorno con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Forlì, tra le zone più colpite dall'alluvione, dopo la loro visita del 25 maggio, pochi giorni dopo la tragedia. Ma ad accoglierle in piazza Saffi ci sono le contestazioni, al grido di "rispetto!". Circa 300 persone, con associazioni e comitati fra cui anche Anpi, Cgil, Legambiente, che a otto mesi dalla catastrofe, giudicano insufficienti le risposte giunte finora. "L'emergenza non è ancora finita - dicono - e tocca tenere i riflettori accesi e ben puntati". Una volta dentro al Municipio subito un bilaterale tra Meloni e Von der Leyen a porte chiuse. Poi una dichiarazione congiunta, con cui hanno annunciato l'assegnazione di 1 miliardo e 200 milioni di fondi del Pnrr per investimenti e interventi post alluvione. Presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Stefano Bonaccini, il commissario per la ricostruzione Francesco Figliuolo e i sindaci della provincia.

"Con queste risorse noi facciamo ricostruzione, ma soprattutto prevenzione rispetto a eventi di questa natura - spiega la Meloni -. L'aiuto dell'Ue arriva anche dal Fondo europeo di solidarietà, che potrebbe portare altri 378 milioni di euro. 95 milioni sono stati già anticipati".

"Vogliamo aiutarvi a rimettervi in piedi e migliorare la prevenzione delle alluvioni - aggiunge la Von der Leyen -. Oltre al Pnrr ci sono fondi per l'agricoltura, 60 milioni, già destinati agli agricoltori dell'Emilia-Romagna così duramente colpiti".

Ma i danni causati dall'alluvione si stimano in quasi nove miliardi di euro, cifra coperta solo in parte dagli aiuti. E rimane anche la questione dei rimborsi per i beni mobili danneggiati, grande battaglia dei sindaci delle zone colpite.

"Io capisco i cittadini arrabbiati perché hanno ragione, si può fare di più - commenta il presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca -. Penso ad esempio alla copertura degli indennizzi sui mobili, che sono una buona parte di quello che hanno perso e che ancora non è coperta".

Nel video le interviste alla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca