Pregiudicato riminese nasconde arma illegalmente, scoperto dai Carabinieri

Sarà processato per direttissima il riminese, M.T. le iniziali, residente a Cattolica, arrestato ieri dai Carabinieri di Misano Adriatico per detenzione illegale di arma da sparo. Si tratta di un pregiudicato, nullafacente che aveva nascosto una pistola marca “long rifle” con all’interno del tamburo 6 colpi cal. 22, all’interno di un vano sottoscala pertinente alla propria abitazione, scoperto durante una perquisizione dei militari. Solo qualche giorno prima l'uomo era stato arrestato dai militari dell’Arma poiché sorpreso in possesso di cocaina pronta per la cessione a terzi e per questo con obbligo di permanenza in casa.