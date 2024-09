Prende gradualmente forma la rotatoria fra Statale 16 e Consolare San Marino

Dopo i primi lavori, iniziati lo scorso 3 settembre, eseguiti per la realizzazione delle aiuole spartitraffico situate sul lato nord, la nuova rotatoria in costruzione tra Adriatica e Consolare comincia, un ramo alla volta, a prendere la sua configurazione definitiva, con ingressi e uscite a doppia corsia per ogni senso di marcia. Si sono conclusi infatti in queste ore i lavori che si erano concentrati sull’uscita della rotatoria in direzione Ravenna, con due corsie per ogni senso di marcia.

Nel tardo pomeriggio, o al più tardi domani mattina per via delle condizioni meteo, a conclusione dei lavori di riasfaltatura, aprirà a due corsie di marcia anche il ramo di ingresso alla rotatoria per gli automobilisti provenienti da Ravenna.

Da lunedì mattina i lavori si sposteranno nello spartitraffico in direzione monte. Già dalle prime ore del 16 settembre infatti verrà chiuso il ramo di accesso alla Consolare di San Marino SS72 per i veicoli provenienti da Ravenna. Tuttavia, sarà sempre possibile proseguire verso monte, percorrendo la rotatoria e prendendo l’uscita riservata alla prosecuzione verso San Marino.