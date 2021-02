Presa la banda delle rapine in villa: tre arresti, avevano tentato un colpo anche a Rimini

Gli agenti della Polizia di Stato di Milano e di Vicenza, coordinati dalle Procure di Milano e Vicenza, hanno sgominato un gruppo di cittadini originari dell'est Europa dedito a furti e rapine in villa. Tre gli arrestati dagli agenti della 2^ sezione della Squadra Mobile di Milano, con i colleghi dell'omologo ufficio della Questura di Vicenza, per aver tentato di rapinare un imprenditore vicentino all'interno della sua villa nella città di Lonigo (Vicenza). Alcuni giorni prima, i rapinatori (uno sloveno, un bosniaco ed un kosovaro), avevano programmato un "colpo" a Rimini, sventato grazie all'intervento di una volante della Questura che, nell'ambito dell'operazione ha finto un controllo occasionale che aveva portato i malviventi a desistere. Le intercettazioni hanno fatto capire che avrebbero colpito a Vicenza e qui sono stati catturati mentre cercavano di assaltare la villa dell'imprenditore. Con loro avevano anche bombolette di spray urticante.