Presidenti di Senato e Camera da Mattarella, Fico: "Al lavoro per il bene del Paese"

Al Quirinale iniziate le consultazioni per risolvere la crisi di governo. Primo obiettivo, verificare se un eventuale governo Conte-ter può avere i numeri per andare avanti. In Senato già nato il gruppo degli Europeisti, una decina di parlamentari che comunque da soli non garantirebbero assoluta sicurezza alla maggioranza. Saranno ricevuti domattina dal presidente Mattarella. Consultazioni quasi “blindate” al Quirinale, stampa ridotta al minimo, con certificato che attesti il tampone avvenuto non oltre 48 ore prima. Per garantire il distanziamento si usa il salone delle feste.





Alla direzione del Partito Democratico, il segretario Zingaretti ha parlato di “crisi irresponsabile” aperta da Italia Viva, e che Conte resta un “punto di equilibrio politico”. “Non dobbiamo restaurare l'Italia che c'era prima – ha concluso – ma costruirne una nuova. Per questo non si può consegnare a questa destra il nostro Paese”. I primi ad essere ricevuti sono stati la presidente del Senato Casellati e il presidente della Camera Fico: la prima non ha parlato, il secondo si è limitato a dire che sono tutti al lavoro per il bene del Paese.