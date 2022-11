Provincia di Rimini, una sala in memoria di Massimo Pironi

E' una dedica al politico e all'uomo, al suo impegno per il sociale e nel volontariato, come passione piena nella vita. Assessore del Comune di Riccione e della Provincia di Rimini, consigliere regionale e sindaco di Riccione, morto sull'A4 lo scorso 7 ottobre, insieme all’educatrice Romina Bannini e a Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri del Centro21 di Riccione, l’associazione formata da familiari di persone con disabilità. Sala piena, ci sono ex amministratori, consiglieri regionali, sindaci assessori e consiglieri comunali di ogni parte politica, volontari e tanti amici, ricordano Massimo. Un omaggio a lui e ai ragazzi del Centro 21 Accanto alla Presidente del Centro 21, Maria Cristina Codicè e alla Sindaca di Riccione, Daniela Angelini, anche l'ex Presidente della Provincia, Ferdinando Fabbri. E un omaggio commosso dal Presidente, Riziero Santi.

Nel video, le interviste al Presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi; alla Sindaca di Riccione, Daniela Angelini; alla Presidente del Centro 21, Maria Cristina Codicè