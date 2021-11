Quarantenne adesca minori sul web: condannato

Si finge una ragazzina per adescare bambine sul web. La storia, raccontata oggi dalla stampa locale, riguarda un quarantenne pugliese che ha adescato una ragazza di 11 anni di Rimini. L'amica virtuale appena conosciuta su Instagram, con la quale si scambiava messaggi, era in realtà un uomo, che, dopo aver inviato un'immagine che ritraeva una bambina nuda spacciandola per propria, ne ha chiesta una simile alla nuova amica. La ragazzina, turbata, si è rivolta alla madre che ha denunciato l'episodio alla Polizia. I fatti risalgono al 2019. L'uomo è stato rintracciato dalle forze dell'ordine: accusato di cessione di materiale pedopornografico. Processato con rito abbreviato, è stato condannato ad un anno e quattro mesi di reclusione.