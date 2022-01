Quirinale: Fratelli d'Italia voterà Guido Crosetto

In questa terza giornata di voto iniziano a rompersi i primi equilibri. Fratelli d'Italia non voterà scheda bianca a seguito delle valutazioni dentro il partito, il nome scelto è quello di Guido Crosetto: “Fermo restando l'assoluta compattezza del centrodestra che non è minimamente in discussione – spiegano - l'immagine che il Parlamento sta dando agli italiani è incomprensibile, dobbiamo dare all'assemblea un segnale: non si può continuare a rimanere per giorni in una situazione di stallo". Pd, Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali confermano invece la scheda bianca.