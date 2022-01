Quirinale: si va verso rielezione Mattarella, partita la votazione

Al via nell'Aula di Montecitorio l'ottava votazione del Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali per eleggere il presidente della Repubblica. Al banco della presidenza ci sono il presidente della Camera Roberto Fico e la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. Il quorum richiesto è quello della maggioranza assoluta dei componenti del Collegio.

È opportuno che Sergio Mattarella resti al Quirinale "per il bene e la stabilità del Paese". Lo avrebbe detto stamane il premier Mario Draghi al presidente stesso a margine del giuramento di Filippo Patroni Griffi a giudice della Corte Costituzionale. Sul bis di Mattarella si è poi raggiunta l'intesa in un vertice di maggioranza. E anche Salvini ha aperto al bis: "Gli italiani non meritano altri giorni di confusione. Io ho la coscienza a posto. Riconfermiamo il Presidente Mattarella al Quirinale e Draghi al governo, subito al lavoro". Meloni critica il leader della Lega: 'non voglio crederci'. Berlusconi sente Mattarella, sostegno FI per sua rielezione. Casini, Parlamento chieda a Mattarella di restare, chiedo a tutti di togliere il mio nome. Si profila perciò la rielezione del presidente uscente che dovrebbe avvenire già nel pomeriggio alla ottava votazione, dopo che nella settima stamane la gran parte dei partiti di maggioranza non ha partecipato o si è astenuta. Fumata nera anche per la settima votazione con Mattarella oltre i 380 voti.