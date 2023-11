Continuano senza sosta le ricerche di Giulia e Filippo, i due ex fidanzati 22enni scomparsi da cinque giorni da Vigonovo, nel Veneziano. Sono state sospese le ricerche sulle Dolomiti di Sesto. L'auto del giovane non è stata localizzata. Tre nastri rossi sono stati appesi alla cancellata della villetta della famiglia Cecchettin a rappresentare il giorno in cui la 22enne scomparsa avrebbe dovuto discutere la sua tesi in Ingegneria.