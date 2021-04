Rapina al Conad: ha 17 anni il rapinatore arrestato dalla Polizia di Stato, è caccia al complice

Ha 17 anni, pesarese con precedenti di polizia, il rapinatore arrestato ieri dalla Polizia di Stato per il reato di rapina aggravata in concorso. Intervenuti sul posto gli agenti notavano alcune persone, tra cui dipendenti dell' attività commerciale, che tentavano di bloccare il giovane 17enne che, tirando fuori un cacciavite dalla tasca, cercava di divincolarsi per colpire i presenti e guadagnarsi la fuga. Immediato intervento degli agenti veniva subito bloccato e tratto in arresto.









Aveva con sé una pistola a salve, un coltello a serramanico, un cacciavite e un passamontagna, custoditi all’interno di uno zaino. I testimoni presenti all’interno del supermercato, riferivano che poco prima, il rapinatore entrato nell’attività commerciale, aveva puntato una pistola tipo revolver alla cassiera urlando “dammi i soldi o ti sparo”. Dopo averla strattonata con violenza e stretta per il collo, l’uomo la costringeva a riporre il denaro all’interno di un sacco nero per un importo di oltre 800 euro. Il ragazzo ha poi consegnato il sacco contenente la refurtiva ad un complice, ancora in fuga. Ora si trova nel carcere minorile di Bologna.