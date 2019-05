Rapina alla Popolare Valconca, malviventi sequestrano dipendenti

Sono entrati nella notte nella filiale di via Piemonte della Banca Popolare della Valconca, a Misano; forse da un accesso laterale. Poi hanno aspettato alcune ore che arrivassero i dipendenti e, sotto la minaccia delle armi, li hanno legati e rinchiusi in una stanza aspettando l'apertura a tempo della cassaforte. Dopodiché i tre malviventi, a volto coperto, hanno portato via tutti i contanti e si sono dati alla fuga, sembra a bordo di una utilitaria.

L'allarme è scattato appena i dipendenti sono riusciti a liberarsi. Sul posto i Carabinieri che hanno visionato le immagini delle telecamere a circuito chiuso e diramando le ricerche. Ancora da quantificare il bottino.