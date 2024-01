Rapina ed estorsione, 32enne arrestato dalla polizia a Rimini

La Polizia di Stato ha arrestato un 32enne cittadino tunisino con l'accusa di rapina ed estorsione. L'uomo è sospettato di aver rapinato del telefono cellulare un cittadino egiziano e di avergli chiesto 70 euro per restituirglielo. La vittima però invece di pagare si è rivolta alla Polizia Ferroviaria di Rimini che ha organizzato uno specifico servizio, mandando all'appuntamento con il rapinatore anche due agenti in borghese. Al momento dello scambio gli agenti, con l'ausilio di un'altra pattuglia in divisa, hanno bloccato l'estorsore, traendolo in arresto per rapina aggravata in concorso e per estorsione in flagranza. L'uomo, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, è stato portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida.