Rapina in una farmacia a Cattolica, fermato e arrestato

Tentata rapina in una farmacia del centro di Cattolica, nel Riminese, dove un uomo mercoledì sera intorno alle 18 è entrato armato di una pistola giocattolo e ha minacciato i farmacisti. Dopo aver urlato "apri la cassa questa è una rapina" ha fatto il giro del bancone, ha aperto il cassetto e arraffato le banconote con una mano, mentre con l'altra impugnava la pistola.

L'uomo ha fatto irruzione nella Farmacia di piazza Mercato, in pieno centro. Con il volto coperto da un passamontagna, ha spintonato la farmacista e mentre puntava la pistola, poi risultata giocattolo, ad altezza uomo con l'altra mano ha arraffato 200 euro in contanti. La sua fuga è durata davvero poco perché il titolare del negozio con l'aiuto del barista del locale di fronte l'hanno fermato bloccandolo e immobilizzandolo al suolo.

Sul posto quindi sono arrivati i carabinieri di Riccione che hanno ammanettato il rapinatore. Identificato, l'uomo è risultato avere problemi legali alle spalle. Originario di Torre Del Greco, nel Napoletano, è stato identificato in un 51enne residente in Campania e dopo i vari accertamenti è stato portato in carcere a Rimini. Il 51enne, è difeso d'ufficio dall'avvocato Enrico Graziosi, e l'arresto avvenuto in flagrante sarà passato al vaglio del giudice per le indagini preliminari nell'udienza di convalida.