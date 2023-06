Rapinano minimarket con spray al peperoncino, arrestati a Rimini

Prima hanno rapinato un minimarket utilizzando dello spray al peperoncino. Poi, dopo essersi dileguati, sono tornati indietro per minacciare il titolare del negozio - che aveva lanciato l'allarme alle forze dell'ordine - finendo per essere arrestati dalla Polizia. Protagonisti della vicenda, andata in scena nello notte lungo via Regina Margherita a Rimini, tre cittadini marocchini, due dei quali irregolari sul territorio nazionale, finiti in manette con l'accusa di rapina pluriaggravata in concorso. A far intervenire la Polizia, il proprietario del minimarket dopo che i tre erano riuscito a uscire dal minimarket - dopo aver prelevato della merce dagli scaffali, in particolare degli alcolici - usando dello spray al peperoncino. Tornati sui loro passi, i tre hanno minacciato l'uomo per avere chiamato la Polizia e poi lo hanno colpito con calci e pugni, stesso trattamento riservato anche a un dipendente accorso in suo aiuto, prima di essere fermati dall'arrivo della Polizia. I tre uomini, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati e condotti in carcere. Uno di questi è stato denunciato, inoltre, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale per avere minacciato i poliziotti brandendo due bottiglie di vetro spaccate a terra.