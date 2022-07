Rapper Zefe gira video a Rimini, fan bloccano il traffico

Oltre 60 ragazzini chiamati a raccolta attraverso i social per partecipare a Rimini alle riprese di un video del rapper Zefe. I giovanissimi in gruppo, sabato sera, ballando e ascoltando musica, hanno finito per invadere la carreggiata stradale su viale Principe Amedeo, fermando le auto in transito e facendo scattare numerose segnalazioni alla polizia di Stato.

I fan erano già stati tenuti d'occhio dalla polizia ferroviaria, qualche minuto prima all'arrivo in stazione. Immediato quindi l'invio di quattro volanti della questura, che hanno fatto defluire il traffico e transitare in maniera regolare i ragazzi. Nulla è accaduto sotto il profilo dell'ordine pubblico, ma la Questura di Rimini sta comunque visionando i video per una valutazione più attenta.

Un artista molto seguito, il giovane rapper Zefe, 19 anni di origini marocchine, residente a Novara e che con il collega Baby Gang, quest'ultimo destinatario di un provvedimento Daspo di tre anni emesso dal questore di Rimini, condivide anche una denuncia per aver brandito in un video un machete in modo minaccioso contro gli agenti di polizia.