Rapporto Povertà Caritas: Coronavirus mette di nuovo in ginocchio chi aveva superato le difficoltà economiche

Il Coronavirus ha messo di nuovo in crisi tante persone povere che, a fatica, erano riuscite a risollevarsi prima dell'inizio della pandemia. L'analisi emerge dal Rapporto sulle povertà 2020 della Caritas di Rimini che traccia uno scenario preoccupante. L'arrivo del virus ha portato tanti a rivolgersi di nuovo all'organizzazione. Tra questi, anche lavoratori del turismo e dell'intrattenimento che hanno subito un duro colpo a causa dello stop o delle limitazioni delle attività.





Da gennaio ad agosto, 1170 le persone incontrate. Oltre 27mila i pasti in mensa e da asporto. Tre persone su 10 non erano mai state in Caritas e, tra i nuovi utenti, aumentano gli italiani. Ben 630 persone hanno vissuto in strada nel periodo di riferimento. Una delle questioni più complesse è infatti quella dell'alloggio, viste le limitazioni della pandemia e i rischi di contagio. Da un'indagine emerge che dei 277 individui intervistati, più della metà ha chiesto aiuto a causa del Covid.

Nel video, gli interventi di Mario Galasso (direttore Caritas Diocesana Rimini) e di Francesco Lambiasi (vescovo di Rimini) alla conferenza di presentazione del Rapporto