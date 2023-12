Ravenna: studentessa 15enne abusata sul bus, arrestato 63enne

Un commerciante di 63 anni originario del Congo ma residente a Forlì (Forlì-Cesena), è stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia con l'accusa di avere abusato di una studentessa 15enne sull'autobus della linea Forlì-Ravenna. L'uomo - come riportato dai due quotidiani locali - è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip Corrado Schiaretti su richiesta della Pm Lucrezia Ciriello.

Venerdì scorso nell'interrogatorio di garanzia, alla presenza del suo avvocato Filippo Raffaelli, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il fatto, secondo quanto ricostruito dalla squadra Mobile ravennate, risale al pomeriggio del 16 settembre scorso quando il 63enne aveva approcciato la 15enne in una fermata di Forlì in attesa di rincasare a Ravenna. L'ha seguita sul bus e l'ha molestata. Subito dopo la ragazza ha chiesto aiuto ad un amico che è andato a prenderla. Un paio di giorni dopo la madre è andata in Questura a Ravenna a denunciare il fatto. Il 63enne deve rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età.