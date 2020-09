Referendum confermativo: on line il fac-simile della scheda

È on line sul sito del servizio elettorale - informa il Viminale su Twitter - il facsimile della scheda per il referendum costituzionale confermativo che si svolgerà il 20 e 21 settembre. Questo il testo del quesito stampato sulla scheda: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente 'Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari', approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?".

I cittadini con diritto di voto possono esprimersi barrando la casella del sì o del no. Per il referendum costituzionale confermativo, a differenza del referendum abrogativo, non è previsto il raggiungimento di un quorum di validità: l'esito referendario è comunque valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione degli elettori. Hanno diritto al voto 51.559.898 cittadini, di cui 4.616.344 all'estero. I maschi sono 25.021.636, le femmine 26.538.262 (rilevazione semestrale del 31/12/2019).

I cittadini italiani residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali - ricorda una nota dell'Ambasciata d'Italia a San Marino -. possono votare per posta. "I plichi elettorali verranno spediti ai connazionali residenti a San Marino a partire dal 1 settembre 2020", specifica. In caso di mancata ricezione del plico elettorale, a partire dal 6 settembre 2020, sarà possibile richiedere un duplicato, mediante la compilazione di un modulo che verrà reso disponibile sulla pagina web www.ambsanmarino.esteri.it e secondo la procedura indicata. Il termine ultimo per far pervenire all’Ufficio Consolare dell’Ambasciata d’Italia in San Marino le buste è fissato per le ore 16:00 di martedì 15 settembre 2020.