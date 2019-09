Regione Emilia Romagna: 25 milioni per lavoro e imprese

Formazione

Fornire competenze tecniche e tecnologiche per avvicinare sempre più il mondo della scuola a quello delle imprese. È l'obiettivo del pacchetto di percorsi formativi finanziati dalla Regione Emilia Romagna con oltre 25 milioni di euro di investimento. Due tipologie di formazione: 79 corsi post diploma rivolti a 1600 ragazzi per formare giovani tecnici specializzati e oltre 300 percorsi destinati a manager, professionisti e imprenditori per consolidare le strategie di innovazione.

Ai giovani e alle persone in cerca di lavoro si rivolgono dunque i 79 percorsi post diploma della Rete Politecnica: 29 dei quali della durata di due anni e realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori e 50 che prevedono un anno di istruzione e formazione tecnica superiore. Per chi già lavora, invece i 306 percorsi di formazione continuano per accompagnare, anche singolarmente, le imprese al trasferimento delle competenze acquisite in aula in modalità gestionali e organizzative all'interno dell’azienda.

Nel servizio l'intervista all'assessore per la formazione e lavoro Patrizio Bianchi