Reinfezioni Covid in aumento, al 4,4%

Focus sulle reinfezioni: crescono del 4,4% nell'ultima settimana. Aumenta il rischio di nuovo contagio: lo evidenzia l'ISS in una analisi condotta a partire dal 6 dicembre - data considerata di riferimento per l'inizio della diffusione della variante Omicron. Rischio che tocca in particolare soggetti con prima diagnosi di Covid-19 notificata da oltre 210 giorni; nei soggetti non vaccinati o vaccinati con almeno una dose da oltre 4 mesi rispetto ai vaccinati con almeno una dose entro i 120 giorni. Popolazione femminile, poi, più soggetta rispetto a quella maschile e maggiore incidenza nelle fasce di età più giovani (12- 9 anni). Dall'Istituto Superiore di Sanità, anche l'analisi sull'impatto della vaccinazione anti-Covid nel prevenire infezioni, ricoveri e decessi: i non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di quattro mesi hanno un tasso di ospedalizzazione 4 volte più alto (periodo di riferimento dal 25 febbraio al 27 marzo). 3 volte più alto invece per i non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo da quattro mesi e circa 5 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster. Anche in epoca di circolazione Omicron la protezione della dose booster risulta attiva nella prevenzione dai contagi e si attesta al 66%. Particolarmente elevata la protezione dalla malattia severa che raggiunge il 90% nei vaccinati con dose aggiuntiva, soprattutto nelle persone sopra gli 80 anni, ma anche nella fascia degli over 70.