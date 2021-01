Renzi a Conte: "Metta al centro le idee e non lo scambio di poltrone"

dalla corrispondente Francesca Biliotti

In Italia prosegue il dibattito parlamentare sulla crisi di governo. Il voto sulla fiducia è previsto in serata. Alla Camera Conte ha incassato la prima fiducia, 321 i sì, dunque oltre la maggioranza assoluta, ma in Senato il passaggio è più complicato, i numeri sono minori, soprattutto senza i 18 senatori di Italia Viva, che hanno aperto la crisi. Accolta tra gli applausi la senatrice a vita Liliana Segre, 90 anni, che non ha voluto mancare l'appuntamento.





Intanto dal Misto torna al Pd e annuncia il voto a favore del governo Tommaso Cerno, ma altri dello stesso Gruppo comunicano il loro no. Per il centrodestra si tratta di una “cinica operazione di trasformismo”; dura la disamina del capogruppo della Lega. “Sono mesi che chiediamo di cambiare”, ha attaccato Conte colui che ha staccato la spina, Matteo Renzi, “siamo stati fin troppo pazienti. Metta al centro le idee e non lo scambio di poltrone”, ha concluso.

Nel video gli interventi dei senatori Emma Bonino, Gruppo Misto (+Europa); Massimiliano Romeo, capogruppo Lega; Matteo Renzi, Italia Viva