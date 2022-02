Riapertura discoteche: a Roma il ministro Speranza incontra il Silb

Nel video Tito Pinton e Gianni Indino

Le luci strobo stanno per riaccendersi, pronte ad accogliere i giovani sulla pista da ballo. Grazie al miglioramento della situazione Covid, il governo italiano sta lasciando cadere mano a mano le restrizioni e le chiusure. Per entrare nelle discoteche, da venerdì 11 febbraio, sarà necessario il Super Green pass e probabilmente la capienza sarà limitata al 50% al chiuso e al 75% all'aperto. “La notizia della riapertura arriva con troppo poco preavviso”, lamentano i gestori dei locali, come Tito Pinton, proprietario del Musica di Riccione, che spiega: "Non conoscono la complessità organizzativa della nostra attività. Non si apre dall'oggi al domani. Ci sono delle tempistiche ben definite. La programmazione artistica, per fare un esempio, va di anno in anno".







I gestori ora si augurano che l'apertura sia permanente e guardano già all'estate, l'alta stagione delle discoteche. Intanto il ministro della Salute Speranza ha ricevuto a Roma il sindacato dei locali da ballo. Ci ha raccontato com'è andata, sulla strada di ritorno dalla capitale, Gianni Indino, presidente del Silb emiliano-romagnolo: "E' stato un colloquio sereno, improntato a una collaborazione futura. Ho fatto sapere al ministro le nostre perplessità su Green pass, capienze, tamponi e tutto ciò che riduce l'afflusso nei locali. Però capiamo la situazione e da sempre è noto il nostro senso di responsabilità".

Nel video le interviste a Tito Pinton (proprietario Musica Riccione) e Gianni Indino (presidente Silb Emilia-Romagna)