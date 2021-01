Riapertura scuole, Ricci: "Non è possibile che ogni regione vada per conto proprio"

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci interviene a TgR Marche sulla riapertura delle scuole, alla luce delle riaperture avvenute oggi in Toscana, Abruzzo e Valle d'Aosta. "Le Regioni - dichiara - non possono andare ognuno per conto proprio su un tema così importante".





Ricci chiede che venga fissata una data per il rientro a scuola al 50% a livello nazionale e rilancia la proposta di screening con tamponi veloci a studenti e personale scolastico delle scuole superiori. Un'operazione "scuole sicure", che consiste nel riutilizzo dei tamponi rimasti dallo screening di massa dello scorso dicembre nelle Marche, circa 9mila, per controllare studenti e personale e garantire la didattica in presenza. L'amministrazione pesarese si dice pronta ad investire 30/40mila euro per pagare il personale extra necessario per lo screening studentesco delle scuole superiori, qualora gli operatori sanitari regionali non fossero disponibili per altri impegni.

"In pochi giorni siamo in grado di partire – assicura il primo cittadino -. Ma occorre che tutta l’Italia si organizzi in questo senso". "Se lo fanno Toscana, Lazio e Valle d'Aosta - aggiunge - perché non si possono organizzare così tutte le altre regioni italiane?"