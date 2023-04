Riccione: 100 aspiranti reporter per Donnavventura

Saranno oltre 100 le aspiranti reporter protagoniste delle selezioni del format televisivo Donnavventura che daranno vita ad una festa a Riccione sabato 29 aprile nel Giardino sul mare di piazzale Roma. Riccione ospita infatti l'appuntamento di selezione nazionale per individuare le protagoniste dei prossimi viaggi di Donnavventura, il format televisivo mirato a dar vita a contenuti video e fotografici pensati per la condivisione e la multimedialità. Nell Giardino sul mare affacciato sull'Adriatico saranno allestite le installazioni del classico villaggio di Donnavventura: un arco e degli igloo, un set televisivo che sul quale saranno protagoniste, oltre alle candidate, anche le veterane. Dalle 18 la festa aperta dalla città di Riccione proseguirà per tutta la sera e a seguire intorno al fuoco con le chitarre delle veterane di Donnavventura.

Il Giardino sul mare si trasformerà poi in un inedito dancefloor a cielo aperto, con la partecipazione dei principali dj del territorio riccionese: Hara e Mario Rex. "Un evento, quello di sabato, che ha una doppia valenza: una serata speciale per la città e i suoi ospiti per il ponte del 1° maggio ma soprattutto un progetto di comunicazione turistica - ha spiegato Daniela Angelini, sindaca di Riccione - grazie alla realizzazione di immagini, video e documentari sarà valorizzata l'unicità di Riccione evidenziandone i punti di forza, in linea con una vacanza come esperienza. Il progetto, con la realizzazione di questo format video, mira a far emergere i temi cruciali di un turismo sostenibile, inclusivo e di qualità che pone l'accento sulla cultura e sull'ambiente come valori del suo territorio e della sua comunità".