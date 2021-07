Riccione: arrestato un 53enne per evasione e denunciato un 19enne per rapina

I Carabinieri del NOR di Riccione, ieri sera hanno arrestato un 53enne italiano per evasione dagli arresti domiciliari ai quali era stato sottoposto per il reato di lesioni personali. Il giudice ha dunque disposto l'accompagnamento alla casa circondariale di Rimini.









Mentre nella notte, sempre i Carabinieri del NOR hanno denunciato in stato di libertà un 19enne egiziano e due ragazze minorenni. Le due adescavano la vittima e il ragazzo la rapinava. Dopo che un un giovane milanese è stato borseggiato all'altezza del bagno 46, i militari, grazie alla descrizione del ragazzo, sono riusciti a rintracciare i delinquenti e a recuperare la collana d'oro che era stata sottratta.