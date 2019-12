Riccione: Carabinieri trovano marijuana “non light” in canapa shop. Arrestato titolare

I Carabinieri di Riccione hanno arrestato un 55enne, titolare di un canapa shop del centro della città. Tutto è cominciato quando i militari avevano notato, nei pressi del negozio, uno strano via vai di giovani, conosciuti come assuntori. Le indagini hanno permesso di rilevare un'attività di spaccio all'interno del negozio. Da qui l'irruzione e la perquisizione dell'attività da parte dei Carabinieri, che hanno permesso di rinvenire 610 grammi di marijuana, già preconfezionata e nascosta nel retrobottega all'interno di dei barattoli. Sequestrato anche materiale per il confezionamento e la somma di 800 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. L'uomo verrà processato per direttissima in mattinata.