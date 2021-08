Riccione: chiuso disco diner, clienti ballavano senza mascherina

Dopo gli stop a diversi locali e discoteche della riviera romagnola, un'altra chiusura di una discoteca per inottemperanza delle normative anti-Covid. A Riccione la Polizia riminese martedì sera ha controllato tre locali per la verifica del rispetto delle misure anti contagio, fra cui il controllo dei Green pass ai clienti, e ha trovato in un disco-dinner numerosi avventori senza mascherina e intenti a ballare.

Al gestore sono state contestate le violazioni amministrative previste per il mancato rispetto delle attuali direttive oltre che la chiusura provvisoria del locale per cinque giorni. A due pub invece sono state contestate violazioni amministrative per aver somministrato alcool a due ragazze minori di 16 anni e per l'omessa tenuta dell'etilometro e delle tabelle alcolemiche.