Riccione e Cattolica in missione a Roma per lo “Status di Comunità Marine”

Sindaci in prima linea per l'approvazione di una legge necessaria allo sviluppo delle città balneari. Daniela Angelini per Riccione e Franca Foronchi per Cattolica tra i 15 primi cittadini che il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana ha ricevuto a Roma.

“C’è completa condivisione rispetto alle difficoltà che devono affrontare località che hanno un numero limitato di residenti e che si trovano a dover gestire centinaia di migliaia di ospiti durante la stagione estiva” - rileva Angelini che ha riscontrato “la piena consapevolezza da parte di tutte le forze politiche delle problematiche che devono affrontare i comuni turistici della costa”. “Ci è stato garantito – ha aggiunto - il pieno sostegno alla proposta di riconoscere lo "Status di Comunità Marine”. Il 2024 potrebbe essere l'anno decisivo. Una legge che parte dal basso, voluta da tutti e da tutti ritenuta necessaria – fanno notare da Riccione - per un vero sviluppo sostenibile del turismo balneare.

I Comuni del G20 Spiagge da soli attraggono 50 milioni di presenze turistiche, il 12% del totale in Italia. “Sono stati confronti molto importanti per Cattolica – ribadisce Foronchi - l'auspicio è che a breve venga depositato il progetto di legge”. Con il riconoscimento, i passaggi successivi saranno di fatto realizzati senza difficoltà, consentendo al più importante settore economico del turismo italiano di avere finalmente i mezzi per svilupparsi nel rispetto della qualità della vita dei residenti.