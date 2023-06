Riccione: furto e droga per un nordafricano arrestato dai Carabinieri

Lo hanno fermato sabato scorso, in flagranza dei reati di furto aggravato continuato, indebito utilizzo di una carta di credito e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I Carabinieri di Riccione, impegnati nel controllo della cosiddette 'baby gang', sono intervenuti dopo l'allarme per furto lanciato da un negozio di abbigliamento. Sulla base della descrizione fornita dalla titolare dell’esercizio commerciale, hanno trovato rintracciato il nordafricano, conducendolo in caserma per gli accertamenti. Il ragazzo indossava ancora uno dei capi di abbigliamento sottratti all’interno del negozio, Durante la perquisizione non solo lo trovavano in possesso di un telefono cellulare, somme di denaro ed una carta di credito risultati provento di un furto commesso ai danno di una turista, in vacanza nella Perla Verde, ma aveva con sé anche di due plance di hashish, del peso totale di oltre 40 grammi. Riconosciuto dalla commerciante, il soggetto è stato processato per direttissima in giornata.