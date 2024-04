Riccione: il 'caldo weekend' dei Carabinieri fra furti, spaccio e tassisti abusivi

Weekend 'caldo', quello appena trascorso, per i Carabinieri della riviera, con servizi che si sono articolati tra Riccione, Misano Adriatico e Cattolica. Tre gli arresti. Un 30enne è stato fermato alla guida e ha fornito false generalità; i militari hanno poi appurato che non aveva mai conseguito la patente di guida. In un'altra auto i Carabinieri hanno identificato un 29enne straniero, già destinatario di un ordine di espulsione dal territorio italiano. Mentre un 28enne è stato trovato in possesso di otto dosi di cocaina, pronte per lo spaccio.

Fra i denunciati un 32enne che aveva rubato capi d'abbigliamento in un negozio di Riccione, due giovani in possesso di coltelli e otto persone risultati positivi all'alcoltest.

Particolare la situazione davanti alle discoteche del litorale, dove gli uomini dell'Arma hanno 'pizzicato' e sanzionati due tassisti abusivi e il conducente di un pulmino da 21 posti, tutti improvvisatisi N.C.C., ma senza alcuna autorizzazione.