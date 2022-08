Riccione: mancato stop per una Mercedes con targa inglese, due bambini tra i contusi [fotogasllery]

Incidente stradale, nella tarda mattinata di giovedì, a Riccione, dove una Mercedes 5000 con targa inglese non si è fermata ad uno stop scontrandosi prima con una Renault Megane, per poi finire la corsa contro un muretto di recinzione di un'abitazione e un palo della luce. Il sinistro è accaduto all'incrocio tra viale Tassoni e viale Oriani. Illesa la persona a bordo della Renault, mentre gli occupanti della Mercedes – due adulti e due bambini – sono stati soccorsi dal 118, giunti sul posto con due ambulanze e un'auto medica. Per loro qualche trauma, ma – dai primi accertamenti – nulla di grave. Sono poi intervenuti anche i Vigili del fuoco, oltre alla Polizia Locale che dovrà ricostruire la dinamica.