Riccione organizza un pranzo per i ragazzi del Centro 21

Riccione continua a far sentire la sua vicinanza ai ragazzi del Centro 21, per scaldarli ancora con quell'abbraccio che l'intera comunità ha saputo regalare in questi giorni di profondo dolore. Il Comitato Riccione paese ha organizzato per oggi un pranzo per i ragazzi, saranno 50 quelli che parteciperanno. Il segnale - dicono gli organizzatori al Corriere di Romagna - è quello di ripartire, nel segno di quello che hanno insegnato e costruito i "Magnificisette".

Le attività del centro si sono interrotte dal quel tragico venerdì, ma riprenderanno lunedì dice Cristina Codicè, presidente del Centro 21 e madre di una delle vittime. La scorsa settimana nello stabile di via Limentani 51 si sono comunque tenuti incontri informali tra gli educatori, le famiglie dei ragazzi e i ragazzi stessi per aiutarli a comprendere l'accaduto e darsi reciproco sostegno.