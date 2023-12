Riccione: quattro spaccate nella notte, utilizzato un tombino per entrare nei negozi [fotogallery]

Triste risveglio per quattro commercianti della zona mare di Riccione che, all'apertura del locale, si sono ritrovati la vetrina spaccata e, in almeno un caso, il fondo cassa azzerato. Nella notte fra martedì e mercoledì, ignoti hanno utilizzato un tombino per mandare in frantumi le vetrine del negozio di abbigliamento “Stock Store”, del “Mantra” che vende lampade artigianali e del venditore di kebab in Viale Dante, oltre del ristorante “Buongustaia” di via Tasso. Indagano i Carabinieri di Riccione, alla ricerca di elementi utili per risalire ai responsabili.