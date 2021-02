Riccione: rapina a mano armata in pieno centro, usato un falso furgone delle Poste

Una rapina dai contorni cinematografici. Due o tre individui si sono appostati proprio fuori le poste in viale Corridori a Riccione, a pochi passi da viale Ceccarini. Hanno aspettato l'arrivo del portavalori, nascosti in un furgone appositamente camuffato da veicolo delle Poste, con tanto di adesivi e scritte sulla carrozzeria. Dietro, avevano praticato due piccoli fori per poter osservare quanto accadeva e attendere l'arrivo del portavalori. Alle 8, con l'arrivo dei soldi, sono usciti armati di fucile e dopo aver minacciato gli addetti al trasporto postale sono scappati, sembra a bordo di una 500, parcheggiata poco distante. Il bottino sarebbe ingente, diverse buste di denaro, destinate al pagamento delle pensioni che in base alle norme anti Covid avviene da mesi in maniera scaglionata. La rapina è avvenuta all'esterno delle Poste per cui gli sportelli sono rimasti operativi. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Riccione.